Гончарук закликав українців розповідати про «непомічені» гральні автомати



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Гончарук запевнив, що гральні автомати мають «повністю зникнути з України» до кінця 2019 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук попросив українських громадян повідомляти про існування гральних автоматів, які залишилися поза увагою правоохоронних органів.

Про це глава уряду сказав у відеозверненні.

«Якщо ви знаєте про існування залу грального автомата, який сховався, який не помітили правоохоронці спеціально, або випадково, повідомляйте про це нас», — сказав Гончарук.

Прем’єр попросив, щоб громадяни писали про це у соціальних мережах уряду, зверталися до державних органів та до Нацполіції за місцеперебуванням.

Він уточнив, що гральні автомати мають «повністю зникнути з України» до кінця 2019 року.

Згідно з його даними, в Україні функціонували близько 8 тисяч гральних автоматів. За 2 дні правоохоронці припинили діяльність близько п’яти тисяч з них.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Минулої доби поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів по всій Україні.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.