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    Новини

    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)

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    Демонтаж проводився комунальним підприємством &laquo;Київблагоустрій&raquo; - Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Демонтаж проводився комунальним підприємством «Київблагоустрій»
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Комунальники провели демонтаж незаконних споруд

    За минулий робочий тиждень, з 16-го по 21 грудня, у Києві було прибрано 122 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Отже, було демонтовано:

    • 1 автомийка, шиномонтаж на вул. Академіка Заболотного, 124
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Осокорки»)
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 11
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 74
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 9
    • 1 павільйон на вул. Мілютенка, 23
    • 1 павільйон у парку Дружби Народів
    • 1 павільйон на просп. Маяковського, 75/2
    • 1 павільйон на вул. Пухівській, 2
    • 1 павільйон на вул. Алма-Атинській, 2
    • 1 павільйон на просп. Генерала Ватутіна, 10
    • 1 павільйон вул. Маршала Малиновського, 34
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Степана Бандери, 15 (17)
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5
    • 2 гаражі на вул. Левандовського, 12
    • 1 літній майданчик з парасольками на бульв. Лесі Українки, 26а
    • 1 огорожа на вул. Шовковичній, 13-15/1
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Квітневому провулку, 9а
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на розі вулиць Нижній Вал та Костянтинівської, 17
    • 1 літній майданчик з парасольками на просп. Правди, 8
    • 1 павільйон на вул. Туполєва, 13
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Відрадному, 1б
    • 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 31
    • 1 кіоск на просп. Науки, ½
    • 1 павільйон на просп. Науки, ½
    • 1 автомагазин (автолавка) біля ст.м. «Позняки»
    • 6 контейнерів на вул. Ілліча, 2
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана, 16д
    • 5 лавок-автопричепів типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Позняки»)
    • 1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 15
    • 1 автомагазин (автолавка) на вул. Вишняківській, 10
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Зарічній (біля ст.м. «Славутич»)
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст.м. «Червоний Хутір»)
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Оноре де Бальзака, 82/2
    • 1 павільйон на вул. Мілютенка, 19
    • 1 павільйон на вул. Райдужній, 4
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Передмістна Слобідка
    • 1 зупинковий комплекс з торгівлею на на ст.м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка 16 тр.
    • 1 складське приміщення на вул. Героїв Дніпра, 31
    • 1 складське приміщення на просп. Героїв Сталінграду, 39в
    • 1 павільйон на просп. Героїв Сталінграду, 46
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Героїв Сталінграду, 14г
    • 1 павільйон на Мінському проспекті, 4
    • 1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 13
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5
    • 3 кіоски на вул. Тимошенка, 21
    • 1 туалет на вул. Велика Васильківська, 101
    • 1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 111/113
    • 1 кіоск на вул. Велика Васильківська, 111/113
    • 1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 143/2
    • 1 туалет на вул. Велика Васильківська, 59
    • 1 авто з продажу кави на Володимирському узвозі, 2
    • 1 туалет на Володимирському узвозі (Європейська площа)
    • 1 автокафе (фастфуд) на бульв. Дружби Народів, 25а
    • 1 гараж на вул. Звіринецькій, 70
    • 1 туалет на вул. Лаврській, 2
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Лаврській, 19 (17)
    • 1 туалет на бульв. Лесі Українки, 26
    • 1 туалет на вул. Липській, 15/17
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Івана Мазепи, 3
    • 1 візок (рундук) у Маріїнському парку (вул. Грушевського)
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова, 14/1
    • 1 автокафе (фастфуд) на вул. Мечникова, 14/1
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова,5
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Воздвиженській, 51
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а
    • 1 павільйон на вул. Межигірській, 83
    • 1 павільйон на просп. Правди, 35/1
    • 1 павільйон на просп. Свободи, 22
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Григорія Сковороди, 7
    • 1 павільйон на Кільцевій дорозі, 79
    • 1 літній майданчик з парасольками на вул. Львівській, 57
    • 2 вхідні групи на вул. Робітничій, 2а
    • 1 автомагазин (автолавка) на вул. Миколи Василенка, 4
    • 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Миколи Василенка, 4
    • 1 лавка–автопричеп типу «купава» у Політехнічному провулку, 2/35
    • 1 гараж на вул. Генерала Тупікова, 14а
    • 3 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 17
    • 23 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 19
    • 1 павільйон на вул. Овруцька, 18
    • 1 автомагазин (автолавка) на просп. Перемоги, 25-27
    • 1 павільйон на вул. Саксаганського, 100
    • 1 складське приміщення на вул. Саксаганського, 123
    • 1 гараж на вул. Богдан Хмельницького, 12

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    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
    Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)

    Як повідомяв «Главком», на початку грудня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.

    Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.

    Віталій Кличко Київ благоустрій гральний бізнес МАФи
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