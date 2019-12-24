Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)



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Демонтаж проводився комунальним підприємством «Київблагоустрій» Фото: Павло Бірюк, Facebook

Комунальники провели демонтаж незаконних споруд

За минулий робочий тиждень, з 16-го по 21 грудня, у Києві було прибрано 122 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Отже, було демонтовано:

1 автомийка, шиномонтаж на вул. Академіка Заболотного, 124

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Осокорки»)

1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 11

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 74

1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 9

1 павільйон на вул. Мілютенка, 23

1 павільйон у парку Дружби Народів

1 павільйон на просп. Маяковського, 75/2

1 павільйон на вул. Пухівській, 2

1 павільйон на вул. Алма-Атинській, 2

1 павільйон на просп. Генерала Ватутіна, 10

1 павільйон вул. Маршала Малиновського, 34

1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Степана Бандери, 15 (17)

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5

2 гаражі на вул. Левандовського, 12

1 літній майданчик з парасольками на бульв. Лесі Українки, 26а

1 огорожа на вул. Шовковичній, 13-15/1

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Квітневому провулку, 9а

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на розі вулиць Нижній Вал та Костянтинівської, 17

1 літній майданчик з парасольками на просп. Правди, 8

1 павільйон на вул. Туполєва, 13

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Відрадному, 1б

1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 31

1 кіоск на просп. Науки, ½

1 павільйон на просп. Науки, ½

1 автомагазин (автолавка) біля ст.м. «Позняки»

6 контейнерів на вул. Ілліча, 2

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана, 16д

5 лавок-автопричепів типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Позняки»)

1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 15

1 автомагазин (автолавка) на вул. Вишняківській, 10

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Зарічній (біля ст.м. «Славутич»)

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст.м. «Червоний Хутір»)

1 літній майданчик з парасольками на вул. Оноре де Бальзака, 82/2

1 павільйон на вул. Мілютенка, 19

1 павільйон на вул. Райдужній, 4

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Передмістна Слобідка

1 зупинковий комплекс з торгівлею на на ст.м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка 16 тр.

1 складське приміщення на вул. Героїв Дніпра, 31

1 складське приміщення на просп. Героїв Сталінграду, 39в

1 павільйон на просп. Героїв Сталінграду, 46

1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Героїв Сталінграду, 14г

1 павільйон на Мінському проспекті, 4

1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 13

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5

3 кіоски на вул. Тимошенка, 21

1 туалет на вул. Велика Васильківська, 101

1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 111/113

1 кіоск на вул. Велика Васильківська, 111/113

1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 143/2

1 туалет на вул. Велика Васильківська, 59

1 авто з продажу кави на Володимирському узвозі, 2

1 туалет на Володимирському узвозі (Європейська площа)

1 автокафе (фастфуд) на бульв. Дружби Народів, 25а

1 гараж на вул. Звіринецькій, 70

1 туалет на вул. Лаврській, 2

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Лаврській, 19 (17)

1 туалет на бульв. Лесі Українки, 26

1 туалет на вул. Липській, 15/17

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Івана Мазепи, 3

1 візок (рундук) у Маріїнському парку (вул. Грушевського)

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова, 14/1

1 автокафе (фастфуд) на вул. Мечникова, 14/1

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова,5

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Воздвиженській, 51

1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а

1 павільйон на вул. Межигірській, 83

1 павільйон на просп. Правди, 35/1

1 павільйон на просп. Свободи, 22

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Григорія Сковороди, 7

1 павільйон на Кільцевій дорозі, 79

1 літній майданчик з парасольками на вул. Львівській, 57

2 вхідні групи на вул. Робітничій, 2а

1 автомагазин (автолавка) на вул. Миколи Василенка, 4

2 лотки-стенди (штендери) на вул. Миколи Василенка, 4

1 лавка–автопричеп типу «купава» у Політехнічному провулку, 2/35

1 гараж на вул. Генерала Тупікова, 14а

3 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 17

23 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 19

1 павільйон на вул. Овруцька, 18

1 автомагазин (автолавка) на просп. Перемоги, 25-27

1 павільйон на вул. Саксаганського, 100

1 складське приміщення на вул. Саксаганського, 123

1 гараж на вул. Богдан Хмельницького, 12

Як повідомяв «Главком», на початку грудня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.

Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.