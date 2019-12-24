Комунальники показали, як зносили гральні заклади та МАФи в Києві (фото)
Комунальники провели демонтаж незаконних споруд
За минулий робочий тиждень, з 16-го по 21 грудня, у Києві було прибрано 122 незаконних тимчасових споруди. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками МАФів.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Отже, було демонтовано:
- 1 автомийка, шиномонтаж на вул. Академіка Заболотного, 124
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Осокорки»)
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 11
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Великій Васильківській, 74
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Миколи Лаврухіна, 9
- 1 павільйон на вул. Мілютенка, 23
- 1 павільйон у парку Дружби Народів
- 1 павільйон на просп. Маяковського, 75/2
- 1 павільйон на вул. Пухівській, 2
- 1 павільйон на вул. Алма-Атинській, 2
- 1 павільйон на просп. Генерала Ватутіна, 10
- 1 павільйон вул. Маршала Малиновського, 34
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на просп. Степана Бандери, 15 (17)
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5
- 2 гаражі на вул. Левандовського, 12
- 1 літній майданчик з парасольками на бульв. Лесі Українки, 26а
- 1 огорожа на вул. Шовковичній, 13-15/1
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані у Квітневому провулку, 9а
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на розі вулиць Нижній Вал та Костянтинівської, 17
- 1 літній майданчик з парасольками на просп. Правди, 8
- 1 павільйон на вул. Туполєва, 13
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на просп. Відрадному, 1б
- 1 лавка-автопричеп типу «купава» на просп. Глушкова, 31
- 1 кіоск на просп. Науки, ½
- 1 павільйон на просп. Науки, ½
- 1 автомагазин (автолавка) біля ст.м. «Позняки»
- 6 контейнерів на вул. Ілліча, 2
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Бажана, 16д
- 5 лавок-автопричепів типу «купава» на просп. Бажана (ст.м. «Позняки»)
- 1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 15
- 1 автомагазин (автолавка) на вул. Вишняківській, 10
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Зарічній (біля ст.м. «Славутич»)
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Старо-Бориспільській (ст.м. «Червоний Хутір»)
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Оноре де Бальзака, 82/2
- 1 павільйон на вул. Мілютенка, 19
- 1 павільйон на вул. Райдужній, 4
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Передмістна Слобідка
- 1 зупинковий комплекс з торгівлею на на ст.м. «Героїв Дніпра», кінцева зупинка 16 тр.
- 1 складське приміщення на вул. Героїв Дніпра, 31
- 1 складське приміщення на просп. Героїв Сталінграду, 39в
- 1 павільйон на просп. Героїв Сталінграду, 46
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на просп. Героїв Сталінграду, 14г
- 1 павільйон на Мінському проспекті, 4
- 1 автомагазин (автолавка) на Оболонській набережній, 13
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Прирічній, 5
- 3 кіоски на вул. Тимошенка, 21
- 1 туалет на вул. Велика Васильківська, 101
- 1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 111/113
- 1 кіоск на вул. Велика Васильківська, 111/113
- 1 авто з продажу кави на вул. Велика Васильківська, 143/2
- 1 туалет на вул. Велика Васильківська, 59
- 1 авто з продажу кави на Володимирському узвозі, 2
- 1 туалет на Володимирському узвозі (Європейська площа)
- 1 автокафе (фастфуд) на бульв. Дружби Народів, 25а
- 1 гараж на вул. Звіринецькій, 70
- 1 туалет на вул. Лаврській, 2
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Лаврській, 19 (17)
- 1 туалет на бульв. Лесі Українки, 26
- 1 туалет на вул. Липській, 15/17
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Івана Мазепи, 3
- 1 візок (рундук) у Маріїнському парку (вул. Грушевського)
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова, 14/1
- 1 автокафе (фастфуд) на вул. Мечникова, 14/1
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Мечникова,5
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Воздвиженській, 51
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» на вул. Кирилівській, 129а
- 1 павільйон на вул. Межигірській, 83
- 1 павільйон на просп. Правди, 35/1
- 1 павільйон на просп. Свободи, 22
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на вул. Григорія Сковороди, 7
- 1 павільйон на Кільцевій дорозі, 79
- 1 літній майданчик з парасольками на вул. Львівській, 57
- 2 вхідні групи на вул. Робітничій, 2а
- 1 автомагазин (автолавка) на вул. Миколи Василенка, 4
- 2 лотки-стенди (штендери) на вул. Миколи Василенка, 4
- 1 лавка–автопричеп типу «купава» у Політехнічному провулку, 2/35
- 1 гараж на вул. Генерала Тупікова, 14а
- 3 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 17
- 23 лотки-стенди (штендери) на Чоколівському бульварі, 19
- 1 павільйон на вул. Овруцька, 18
- 1 автомагазин (автолавка) на просп. Перемоги, 25-27
- 1 павільйон на вул. Саксаганського, 100
- 1 складське приміщення на вул. Саксаганського, 123
- 1 гараж на вул. Богдан Хмельницького, 12
Як повідомяв «Главком», на початку грудня біля торговельного центру «Фестивальний» у Деснянському районі Києва було встановлено незаконний зупинковий комплекс. Майже відразу на ньому з’явився припис «Київблагоустрою», що тимчасова споруда є незаконною. Згідно з приписом власники споруди мають самостійно її прибрати.
Як інформував мер Києва Віталій Кличко, з 2014 року у столиці демонтували близько 12,5 тис. МАФів, тільки цього року - понад 1,6 тис.