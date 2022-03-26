Окупанти в Мелітополі розпочали полювання на проукраїнських активістів

Погрози отримують також і журналісти, що працюють у місті

Комендатура російських окупаційних сил в Мелітополі вимагає від голів ОСББ повідомляти про місце мешкання «фашистів», як вони називають осіб, що не хочуть підкорятися Росії, зберігають чи демонструють прапор або герб України, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною. Про це повідомляє Запорізька ОВА на своїй сторінці в Telegram.

Зокрема, до селища Кирилівка сьогодні приїхали військові РФ і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Зазначається, що голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у "всім відомому напрямку".

Журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань.

Нагадаємо, Мелітополь є окупований російськими військами. Проте у місті регулярно відбуваються акції протесту проти агресора.

Як повідомлялося раніше, 25 березня до окупованого Мелітополя змогла заїхати колона з гуманітарною допомогою. Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, на зворотному шляху нею мали евакуювати 350 людей.

На сьогодні російською окупаційною адміністрацією було заплановано проведення проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку «російської влади».