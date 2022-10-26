Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
Рашист також повідомив, що його підрозділ атакує ЗСУ
фото: з відкритих джерел

Рашист просить матір оформити його її опікуном

Рашист шукає можливість відмовитись іти у наступ і повернутися додому. Він просить матір оформити його її опікуном. Перехоплену розмову окупанта опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

«Збирай папери, щоб я став твоїм опікуном. У нас всі відмовилися, залишилося лише п’ять людей, зараз нас везуть на передок. Мені треба знати твою групу інвалідності», – збентежено говорить окупант.

На що мати йому відповідає, що має ІІ чи ІІІ групу інвалідності, яка не дає можливості втекти з фронту. Окупант у відчаї відповідає, що його тоді не відпустять з війни. «Знову на*уй зараз на першу лінію, бл*ь, знову в бій. Я уже не можу, у мене вже нерви здають. У нас уже всі відмовилися», – кричить у відчаї окупант.

Рашист також повідомив, що його підрозділ атакує ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Теги: війна окупанти розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
В Україні змінився клімат: синоптик пояснив, якими тепер будуть осінь та зима 
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
Рашисти обстріляли ракетами Дружківку: фото наслідків
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)
СБУ затримала колаборантку, яка очолювала окупаційну «роспочту» на Харківщині (фото)
Майже пів тисячі окупантів за добу: оновлені дані про втрати ворогів  
Майже пів тисячі окупантів за добу: оновлені дані про втрати ворогів  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
380K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
52K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
38K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
33K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
33K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
31K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту