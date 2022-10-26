«Уже нерви здають»: окупант у відчаї шукає можливість утекти з війни (перехоплення)

Рашист просить матір оформити його її опікуном

Рашист шукає можливість відмовитись іти у наступ і повернутися додому. Він просить матір оформити його її опікуном. Перехоплену розмову окупанта опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

«Збирай папери, щоб я став твоїм опікуном. У нас всі відмовилися, залишилося лише п’ять людей, зараз нас везуть на передок. Мені треба знати твою групу інвалідності», – збентежено говорить окупант.

На що мати йому відповідає, що має ІІ чи ІІІ групу інвалідності, яка не дає можливості втекти з фронту. Окупант у відчаї відповідає, що його тоді не відпустять з війни. «Знову на*уй зараз на першу лінію, бл*ь, знову в бій. Я уже не можу, у мене вже нерви здають. У нас уже всі відмовилися», – кричить у відчаї окупант.

Рашист також повідомив, що його підрозділ атакує ЗСУ.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.