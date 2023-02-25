«Уже захопили Харків і дійшли до Банкової». Синєгубов розповів про логіку російських фейків

Голова ОВА: «Їм потрібна якась історія успіху, вони не можуть мовчати»

Росіяни постійно поширюють неправдиву інформацію про захоплення українських міст. Таким чином вони підтримують легенду про міць та непереможність своєї армії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Їм же ж потрібна якась історія успіху, вони не можуть мовчати. У них там це так працює. Була ж ще історія, що нібито на півночі нашої області є скупчення російських військ понад 20 тисяч, що на Куп‘янському та Вовчанському напрямках у них так само стільки військ, і що ось буквально завтра проходитиме масована атака. Це та сама дезінформація, яка працює, з одного боку, на те, аби вплинути на рішення нашого штабу Збройних сил, на нас щодо можливої евакуації, прийняття якихось хаотичних рішень. А з другого боку – намалювати історію успіху, яку вони собі ось так малюють вже рік», – сказав Синєгубов.

За словами начальника ОВА, чутки про те, що росіяни захопили той чи інший населений пункт та навіть уже дійшли до Харкова доводиться спростовувати чи не щодня.

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«Навіть київські військові, які теж боронили Харківщину у складі наших формувань, розказували, що до них доходили чутки про те, що ворог вже дійшов до Харкова. Або людям, які ще були під тимчасовою окупацією, щодня розповідали, що ворог вже майже стоїть на кордонах вулиці Банкової та з години на годину захопить Офіс президента, а вони навіть до Харкова ще не дійшли. Така от їхня тактика», – пояснив очільник Харківщини.

Раніше Синєгубов розкрив нові плани окупантів на Харківську область.

До слова, на думку Олега Синєгубова, російські окупанти наразі не проводять масштабних атак або наступальних дій, а перевіряють боєздатність українських військових та як ЗСУ стоять на позиціях.