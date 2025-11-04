Головна Країна Події в Україні
В Авдіївці розвідники знищили штаб росіян (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В Авдіївці розвідники знищили штаб росіян (відео)
Ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників
фото: скриншот з відео

Воїни ГУР в умовах щільної міської забудови спрямували в окупантів безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною

Розвідники вразили штаб російського підрозділу «Рубікон», який спеціалізується на безпілотниках, в окупованій Авдіївці Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру «Рубікон». Ворожий підрозділ «Рубікон» спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час геноцидної війни Росії проти України – це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси», – йдеться у повідомленні.

За здобутими координатами розташування ворога воїни ГУР в умовах щільної міської забудови спрямували в окупантів безпілотний засіб FP-2, оснащений 105 кілограмовою бойовою частиною. У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського «Рубікону», які перебували у штабі.

До слова, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про чергову успішну спеціальну операцію на території держави-агресора, внаслідок якої було виведено з ладу критичний військовий об'єкт у Московській області.

Також ГУР повідомив, що у РФ на території Кемеровської області 25 жовтня вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Володимирович.

Теги: Авдіївка війна ГУР

