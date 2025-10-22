Головна Київ Новини
Росія вбила жінку з двома дітьми на Київщині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія вбила жінку з двома дітьми на Київщині
фото: ДСНС Київщини
Рятувальники ліквідували пожежу та знайшли тіла загиблих після атаки у селі Погреби

У селі Погреби Броварського району внаслідок обстрілу загинула молода жінка 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка

У селі Погреби Броварського району внаслідок ворожого обстрілу загинула сім’я – мати, шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька. Їхні тіла знайшли після пожежі у приватному будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Микола Калашника.

На Київщині внаслідок обстрілу загинула родина
На Київщині внаслідок обстрілу загинула родина
фото: ДСНС Київщини

У селі Погреби внаслідок обстрілу російськими військами загинула молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна донька. 

«Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку», – повідомляє Микола Калашник. Місцеві рятувальні служби ліквідовують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські війська завдали по Києву балістичного удару. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що у Києві вирує пожежа в Голосіївському районі після атаки балістикою. 

