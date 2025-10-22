Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття

Журналістка та мешканці спальних масивів зафіксували випадки блокування доступу до сховищ, де перебували діти та дорослі

У Києві під час повітряної тривоги людей намагалися вигнати з укриття комунального підприємства «Київпастранс» . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост журналістки Юлії Кирієнко, яка перебувала там з дитиною.

За словами Юлії Кирієнко, такі випадки у столиці не поодинокі. «Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства «Київпастранс». Мене і ще кількох жінок. Причина – невідома. Аргумент: «шо ви тут ходите». А ходимо ми за звʼязком. Аби спитати у своіх «як ти?», після чергового вибуху. Аби бути на звʼязку, коли по твоєму місту, де рідні і друзі, летять російські ракети», – розповіла журналістка.

Юрій Андреєв додає, що проблема у відсутності надійних укриттів на спальних масивах великих міст:

«Проблема в тому, що на спальних масивах великих українських міст часто поруч просто нема надійних укриттів. Або ж вони є лише на папері для чиновників. Підвали старих цегляних або панельних будинків це не надійне укриття. Пора вже говорити правду і називати речі своїми іменами. При прямому влучанні балістики це братська могила», –зазначив Андреєв.

Він підкреслює, що навіть у сучасних багатоповерхівках підвали часто не відповідають стандартам безпеки: «Навіть в нашому сучасному багатоповерховому монолітно-каркасному будинку підвал офіційно не є укриттям, приїжджала спеціальна комісія і визнала це».

Андреєв пропонує будівництво багаторівневих паркінгів із протирадіаційними укриттями на мінус першому і мінус другому/третьому поверхах:

«Це і вирішення питання безпеки людей під час російських атак, і вирішення питання з хаотичним паркуванням у дворах. Ми вже неодноразово були свідками коли пожежна машина не може проїхати оперативно і загасити пожежу через запаркавані автовласниками проїзди».

За пропозицією Андреєва: «-1,-2,-3 поверхи – протирадіаційні укриття, 1 поверх – комерція, 2,3,4,5 поверхи – комунальний паркінг. Це гарна модель і гарна альтернатива для бізнесу замість застарілих МАФів кіосків».

«Хто ще не зрозумів, війна надовго. І ремонтуючи дороги з мостами та перекладаючи бруківку її точно не виграти», – додав Андреєв. Журналістка закликає столичну владу, зокрема мера Віталія Кличка, розширювати мережу безпечних укриттів та контролювати доступ до них.

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські окупанти завдали удару по Київській області. Внаслідок влучання у приватний будинок у селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження та її двоє дітей – шестимісячне немовля і дванадцятирічна дівчинка.