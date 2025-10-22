Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
«Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства»
фото: Юлія Кирієнко

Журналістка та мешканці спальних масивів зафіксували випадки блокування доступу до сховищ, де перебували діти та дорослі

У Києві під час повітряної тривоги людей намагалися вигнати з укриття комунального підприємства «Київпастранс» . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост журналістки Юлії Кирієнко, яка перебувала там з дитиною.

За словами Юлії Кирієнко, такі випадки у столиці не поодинокі. «Мене з моїм сином спробувала виставити зі сховища чергова підприємства «Київпастранс». Мене і ще кількох жінок. Причина – невідома. Аргумент: «шо ви тут ходите». А ходимо ми за звʼязком. Аби спитати у своіх «як ти?», після чергового вибуху. Аби бути на звʼязку, коли по твоєму місту, де рідні і друзі, летять російські ракети», – розповіла журналістка.

Юрій Андреєв додає, що проблема у відсутності надійних укриттів на спальних масивах великих міст:

«Проблема в тому, що на спальних масивах великих українських міст часто поруч просто нема надійних укриттів. Або ж вони є лише на папері для чиновників. Підвали старих цегляних або панельних будинків це не надійне укриття. Пора вже говорити правду і називати речі своїми іменами. При прямому влучанні балістики це братська могила», –зазначив Андреєв.

Він підкреслює, що навіть у сучасних багатоповерхівках підвали часто не відповідають стандартам безпеки: «Навіть в нашому сучасному багатоповерховому монолітно-каркасному будинку підвал офіційно не є укриттям, приїжджала спеціальна комісія і визнала це».

Андреєв пропонує будівництво багаторівневих паркінгів із протирадіаційними укриттями на мінус першому і мінус другому/третьому поверхах:

«Це і вирішення питання безпеки людей під час російських атак, і вирішення питання з хаотичним паркуванням у дворах. Ми вже неодноразово були свідками коли пожежна машина не може проїхати оперативно і загасити пожежу через запаркавані автовласниками проїзди».

За пропозицією Андреєва: «-1,-2,-3 поверхи – протирадіаційні укриття, 1 поверх – комерція, 2,3,4,5 поверхи – комунальний паркінг. Це гарна модель і гарна альтернатива для бізнесу замість застарілих МАФів кіосків».

«Хто ще не зрозумів, війна надовго. І ремонтуючи дороги з мостами та перекладаючи бруківку її точно не виграти», – додав Андреєв. Журналістка закликає столичну владу, зокрема мера Віталія Кличка, розширювати мережу безпечних укриттів та контролювати доступ до них.

Нагадаємо, що у ніч на 22 жовтня 2025 року російські окупанти завдали удару по Київській області. Внаслідок влучання у приватний будинок у селі Погреби Броварського району сталася пожежа, під час якої загинула молода жінка 1987 року народження та її двоє дітей – шестимісячне немовля і дванадцятирічна дівчинка.

 

Читайте також:

Теги: війна укриття Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський безпілотник виявився особливо ефективним інструментом для подолання ППО
Захід прагне створити дешеві аналоги іранських дронів-камікадзе – WSJ
25 вересня, 22:44
Виконуючий обов'язки міського голови, секретар ради, Олександр Коломієць
У Ладижині мер провалив будівництво укриття за 90 млн: гроші заклали, але роботи так і не почали
30 вересня, 19:54
Росіяни окупували Маліївку на Дніпропетровщині
Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState
7 жовтня, 02:02
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала майже тридцять хвилин
7 жовтня, 23:39
Ситуація на фронті 19 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2025 року
19 жовтня, 08:33
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
Засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей: президент зробив заяву
23 вересня, 19:04
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07
Роман Линдов є голкіпером команди «Буревій»
Спорт може стати новим сенсом життя для людей з ампутацією – ампфутболіст Линдов
13 жовтня, 10:52
Тарас Коврик захищав Україну у АТО, без вагань узяв до рук зброю і після повномасштабного вторгнення
Два місяці вважався зниклим безвісти. Згадаймо Тараса Коврика
14 жовтня, 09:00

Новини

У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
Киянка розповіла, як чергові «Київпастрансу» хотіли вигнати її з сином із укриття
Росія вбила жінку з двома дітьми на Київщині
Росія вбила жінку з двома дітьми на Київщині
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
Після нічного удару в Києві злетіли ціни на таксі
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки
Нічна атака по Києву: рятувальники показали наслідки

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua