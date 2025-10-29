Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу

Розвідка ліквідувала Мазжеріна

У РФ на території Кемеровської області 25 жовтня вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Володимирович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області.

☠️ На росії ліквідовано підполковника російського ОМОНу мазжеріна, причетного до воєнних злочинів на Київщині - ГУР МО



25 жовтня 2025 року на території кемеровської області його автомобіль вибухнув, за кермом перебував воєнний злочинець мазжерін вєніамін владіміровіч. pic.twitter.com/w5eryraien — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Оберег» – один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому-березні 2022 року. На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

До слова, 22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу було ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі російського міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).