Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Підполковник поліції народився у 1980 році
фото: скриншот з відео

Розвідка ліквідувала Мазжеріна

У РФ на території Кемеровської області 25 жовтня вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Володимирович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
«Оберег» – один з багатьох підрозділів Росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому-березні 2022 року. На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

До слова, 22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу було ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі російського міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).

Читайте також:

Теги: росія ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
Колоніальна політика Росії – загроза для України вже зараз
22 жовтня, 12:42
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
3 жовтня, 05:51
Вибух супроводжувався потужною пожежею
У Пермському краї РФ атаковано хімзавод «Азот»
3 жовтня, 08:36
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Трамп вважає, що наразі не час запроваджувати нові санкції проти РФ
Трамп обговорить з республіканцями санкції проти Росії
17 жовтня, 03:30
Уся Східна Європа буде у вогні, коли почнеться Третя світова, прогнозує військовий
Розвідник назвав імовірну дату початку Третьої світової війни
12 жовтня, 20:56
Росія купувала західні технології для захисту атомного підводного флоту
Росія таємно купувала західні підводні дрони для захисту флоту
23 жовтня, 16:31
Російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені
У Казахстані російський співак закликав спалити пакет синьо-жовтого кольору
Вчора, 15:17
З 29 вересня «АвтоВАЗ» офіційно перейшов на чотириденку
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
27 жовтня, 07:15

Соціум

Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Польотів стане суттєво менше: Lufthansa скорочує кількість авіарейсів у Європі
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
У Польщі поліція спіймала проросійського депутата на крадіжці в Ikea
У Польщі поліція спіймала проросійського депутата на крадіжці в Ikea
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям
Незвичайні штрафи у Чехії. Про які заборони варто знати українцям

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua