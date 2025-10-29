Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
Розвідка ліквідувала Мазжеріна
У РФ на території Кемеровської області 25 жовтня вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Мазжерін Веніамін Володимирович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.
Підполковник поліції Мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області.
До слова, 22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу було ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі російського міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).
