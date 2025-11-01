Головна Світ Соціум
Неподалік Москви знищено три нитки військового нафтопродуктопроводу «Кольцевой» – ГУР

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Неподалік Москви знищено три нитки військового нафтопродуктопроводу «Кольцевой» – ГУР
Об'єкт забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни
Надважливий об'єкт, що забезпечував пальним російську окупаційну армію, виведено з ладу

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову успішну спеціальну операцію на території держави-агресора, внаслідок якої було виведено з ладу критичний військовий об'єкт у Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Вночі 31 жовтня 2025 року в рамєнскоґому районі московської області було атаковано та виведено з ладу магістральний нафтопродуктопровід «Кольцевой».

Об'єкт забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни, транспортуючи бензин, дизель та авіаційне пальне.

Як зазначає ГУР, усі три нитки нафтопродуктопроводу, яким агресор перекачував паливо, «успішно і одночасно вибухнули». Антидронова сітка та воєнізована охорона, що захищали об'єкт, не змогли запобігти диверсії.

«Чергова успішна операція ГУР на росії – серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у московському регіоні», – йдеться у повідомленні.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов раніше наголошував, що прямі удари України завдають значніших збитків, ніж санкційний тиск:

«Насправді, наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для рф, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу», – зазначав Кирило Буданов.

Магістральний нафтопродуктопровід «Кольцевой» має довжину 400 кілометрів і забезпечувався пальним із рязанского, ніжеґородского та московского нафтопереробних заводів. Його річна потужність сягала 3 млн. тонн авіаційного пального, 2,8 млн. тонн дизпалива та 1,6 млн. тонн бензину.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада в російській Тулі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та місцеві пабліки.

Тривогу через загрозу дронів у місті оголосили близько 22:50. Пізніше окупаційні ресурси заявили про нібито збиття безпілотників, а мешканців закликали відійти від вікон.

