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У Кам'янському з'явилися нові трамваї (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Кам'янському з'явилися нові трамваї (фото)

Оновити трамвайний парк місту допоміг Метінвест Ахметова

У Кам’янському розпочалося оновлення парку громадського електротранспорту. Металургійний холдинг Рината Ахметова спрямував понад 50 млн грн на співфінансування закупівлі 17 нових трамвайних вагонів.

Перший новий трамвай уже прибув до Кам’янського та найближчим часом розпочне перевезення пасажирів на маршруті №1. До кінця поточного року місто має отримати ще шість вагонів, а наступного року, ще одинадцять.

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Нові трамваї курсуватимуть на всіх чотирьох міських маршрутах. Крім Каметсталі (входить в Групу Метінвест), закупівлю вагонів фінансують Європейський інвестиційний банк і міський бюджет.

«З огляду на те, що щодня на міські лінії виходить 20 трамваїв, проєкт дасть нам змогу вже до 2027 року модернізувати рухомий склад майже на 85%. Цей вид транспорту є основним та екологічним для нашого промислового міста. Щороку ми перевозимо близько 10 мільйонів пасажирів, 70% з яких, пільговики. Тому вихід на лінії нових інклюзивних вагонів має надзвичайно важливе соціальне значення для всієї громади», зазначив міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Нові вагони є енергоефективними та низькопідлоговими. Вони оснащені системами кондиціонування, камерами відеоспостереження та відкидними пандусами, що має підвищити комфорт і доступність громадського транспорту, зокрема для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

У Кам'янському з'явилися нові трамваї (фото) фото 2

«Перевага цього трамвая, відкидний пандус біля других дверей, який робить його доступним для маломобільних пасажирів. Салон обладнано пасками безпеки. І загалом вагон має найвищий рівень безпеки», розповіла начальниця експлуатації комунального підприємства «Транспорт» Ольга Афанасьєва.

Перший вагон став першим новим трамваєм, який Кам’янське отримало за останні два роки. Його виготовила українська компанія «Татра-Юг». Реалізацію проєкту було призупинено після російського ракетного удару по підприємству, однак виробник відновив роботу та повернувся до виконання замовлень.

Таким чином, проєкт спрямований не лише на модернізацію міської транспортної інфраструктури, а й на підтримку українського промислового виробництва, яке продовжує працювати в умовах повномасштабної війни.

«Кам’янське, рідне місто для тисяч працівників Каметсталі та їхніх родин. Тому ми раді бути частиною проєкту оновлення міського електротранспорту. Метінвест уже спрямував на цей проєкт понад 50 млн грн. Це наш внесок у комфорт мешканців і розвиток Кам’янського. Навіть під час війни ми продовжуємо працювати, підтримувати громади та інвестувати в майбутнє. Бо сильні громади, це сильна Україна», сказав генеральний директор Каметсталі Олександр Третьяков.

У Кам'янському з'явилися нові трамваї (фото) фото 3

Метінвест реалізує подібні проєкти для громади в межах Меморандуму про співпрацю з Кам’янською міською радою. У 2025 році компанія інвестувала 70 млн грн у розвиток соціальної інфраструктури міста.

Зокрема, кошти було спрямовано на реконструкцію лікарень №9 і №7, лікарні швидкої медичної допомоги та центру первинної медико-санітарної допомоги №3.

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