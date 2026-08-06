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Українські річки стрімко обміли через спеку та відсутність опадів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські річки стрімко обміли через спеку та відсутність опадів
Маловоддя в Україні визнано екстремальним явищем
фото: agroportal.ua

Уряд попередив про історично низький рівень води в окремих водоймах та можливі наслідки для водопостачання, сільського господарства й енергетики

В Україні у більшості річок зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. Найскладніша ситуація склалася у Карпатському регіоні, а також у басейнах приток Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

У міністерстві зазначили, що головними причинами обміління річок стали тривала спека та дефіцит опадів. За даними відомства, така ситуація вже впливає не лише на природні екосистеми, а й на водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку країни.

Через тривалу низьку водність у багатьох рівнинних річках спостерігається застій води, що може призвести до погіршення її якості, негативно позначитися на стані водних екосистем та ускладнити водокористування.

«Маловоддя вже розглядається як екстремальне явище, що може призводити до дефіциту водних ресурсів, погіршення якості води, обмеження водокористування та негативно впливати на роботу систем водопостачання, економіку та стан водних екосистем. Тому адаптація до зміни клімату та впровадження інтегрованого управління водними ресурсами є одним із пріоритетів державної політики у водному секторі», – йдеться у повідомленні.

Одним із кроків реагування на ситуацію стало запровадження обмежень права на спеціальне водокористування. Лише протягом липня такі обмеження застосували до 185 водокористувачів у різних регіонах України.

Заступниця міністра економіки та довкілля Ірина Овчаренко наголосила, що кліматичні зміни дедалі відчутніше впливають на водність українських річок, тому державна політика має ґрунтуватися на якісному моніторингу та сучасних підходах до управління водними ресурсами.

«Кліматичні зміни дедалі відчутніше впливають на водність річок України. Тому управлінські рішення мають ґрунтуватися на достовірних даних державного моніторингу, водного кадастру та обліку водокористування. Ми концентруємо зусилля, щоб посилити моніторинг, цифровізувати облік використання води, впроваджуємо європейські підходи до управління річковими басейнами та розробляємо заходи з адаптації водного сектору до зміни клімату», – зазначила Овчаренко.

Нагадаємо, цього літа аномальна спека та тривалий дефіцит опадів спостерігаються не лише в Україні, а й у низці європейських країн. Зокрема, рекордне обміління Дунаю призвело до появи затоплених із часів Другої світової війни кораблів, а також ускладнило судноплавство та роботу окремих об'єктів енергетичної інфраструктури.

Раніше у Румунії здійснили контрольований вибух у рукаві Дунаю Бала, щоб збільшити приплив води до головного русла річки та знизити ризики для роботи атомної електростанції «Чернаводе».

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Теги: спека Україна річка

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