Україна сьогодні переживе пік аномальної спеки: коментар Гідрометцентру

Стовпчики термометрів сьогодні піднімуться до +38°

Синоптики прогнозують до +38°C, однак уже завтра частину регіонів охоплять грози та почнеться поступове послаблення спеки

Україна 6 серпня переживе пік нинішньої хвилі аномальної спеки. Саме сьогодні синоптики прогнозують найвищі температурні показники, а стовпчики термометрів у низці областей піднімуться до +35...+38°C. Про це в коментарі «Главкому» розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.

«Очікується пік спеки. Саме сьогодні прогнозуються найвищі температурні показники. Температура повітря становитиме +35...+38°С», – повідомили у Гідрометцентрі.

За словами синоптикині, причиною такої погоди став тривалий вплив поля високого атмосферного тиску, яке утримує над територією України дуже теплу повітряну масу.

«Тривалий час на територію України впливає поле високого атмосферного тиску. Над країною утримується розжарена повітряна маса, а інтенсивний сонячний прогрів має накопичувальний ефект, через що температура повітря продовжує зростати», – пояснила вона.

Водночас уже 7 серпня погодні умови почнуть змінюватися. «На завтра очікуємо послаблення спеки. У другій половині дня прогнозуємо грози та дощі. Водночас у першій половині дня температура ще сягатиме до +35°С», – зазначила синоптикиня.

Таким чином, після сьогоднішнього температурного піку в Україні очікується поступове зниження температури та збільшення кількості опадів у частині регіонів.

Нагадаємо, через тривалу спеку та дефіцит опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об'єктах уже зафіксовано історично низькі рівні води. У Міністерстві економіки та довкілля попередили, що така ситуація вже впливає на водопостачання, сільське господарство, енергетику та стан водних екосистем.