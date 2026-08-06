Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії

Зеленський: Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії

Володимир Зеленський розповів, що Сили оборони України відпрацювали по об’єктах росіян на відстані понад 1300 км від лінії фронту

Українські військові завдали чергової серії успішних далекобійних ударів по об'єктах на території Росії та у Чорному морі, зменшуючи нафтові прибутки агресора, які йдуть на фінансування війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За словами глави держави, Сили оборони відпрацювали по цілях у глибокому тилу РФ:

У Башкортостані (понад 1300 км від лінії фронту) уражено нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл»;

У Ярославській області (майже 700 км від кордону України) зазнав удару НПЗ «Славнефть-Янос».

Окрім того, успішні операції відбулися в акваторії Чорного моря, де українські сили уразили два російські військові сторожові катери та судна тіньового флоту РФ.

Президент подякував українським воїнам і наголосив на важливості таких дій:

«Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців. Сили оборони України відпрацювали по об’єктах агресора на відстані понад 1300 км від лінії фронту. У Башкортостані уражено НПЗ «Башнефть-Новойл». У Ярославському регіоні – майже за 700 км від нашого кордону – НПЗ «Славнефть-Янос». Були також успішні наші відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Зокрема, уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту. Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир».

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня Ярославська область Росії зазнала атаки безпілотників. На тлі повідомлень про роботу протиповітряної оборони російська влада тимчасово перекрила виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Водночас у мережі з'явилися повідомлення про можливе ураження Ярославського нафтопереробного заводу.

До слова, за останні дві доби бійці Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по 13 енергетичних вузлах росіян на тимчасово окупованих територіях України, а за період з 1 липня по 5 серпня загальна кількість уражених об'єктів сягнула 201. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).

Масовані атаки підрозділів СБС спричинили масштабні проблеми зі світлом у низці окупованих міст та населених пунктів, зокрема в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та Приморському Посаді.