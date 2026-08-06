Росія атакувала залізничну станцію в Лозовій: є загиблі

Вісім людей отримали поранення через російську атаку

Сьогодні, 6 серпня, російська окупаційна армія атакувала БпЛА залізничну станцію в Лозовій на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Главком».

Синєгубов зазначив, що наразі через російську атаку загинули два чоловіки. Вісім людей отримали поранення: п'ять чоловіків та троє жінок. Серед них є важкі.

Бригади медиків надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок ворожого удару по вагону біля вокзалу Лозової загинули двоє працівників залізниці, ще троє дістали поранення.

«Приліт у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо: 2 загиблих та 3 поранених. Наші залізничники. На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє. Всі деталі згодом», – написав Перцовський.

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів.

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

До слова, сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.