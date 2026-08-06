Апартаменти у Буковелі та квартири. Ексчиновнику Повітряних сил повідомлено про підозру

Слідство заявляє, що колишній посадовець оформив нерухомість та автомобілі на близьких

Колишньому командувачу логістики Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомили про нову підозру у незаконному збагаченні. За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про полковника Андрія Українця.

За версією слідства, протягом кількох років він набув майна, вартість якого майже на 21 млн грн перевищує його законні доходи. За даними правоохоронців, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець придбав або фактично контролював шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти у Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

Слідство стверджує, що для приховування фактичного володіння майном його оформлювали на батьків, сина, співмешканку та кума. Попри це, за даними правоохоронців, саме колишній посадовець залишався фактичним власником активів, користувався ними та розпоряджався.

У НАЗК повідомили, що під час моніторингу способу життя встановили ознаки незаконного збагачення майже на 21 млн грн. Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання такого майна, слідство не встановило.

Зокрема, за інформацією агентства, йдеться про квартири у Києві, Вінниці та Житомирі, житлові будинки поблизу Житомира, апартаменти у Буковелі, земельні ділянки, автомобілі, гараж та нежитлові приміщення загальною вартістю майже 21 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора колишньому посадовцю повідомили про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Крім того, йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 21 млн грн.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що це вже не перша підозра для колишнього військовослужбовця. «Не перша підозра. І, схоже, не остання», – зазначив він.

Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Офіс генерального прокурора викрили заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, який отримував «відкати» за підписання контрактів з ремонту доріг.

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. За результатами комплексних заходів викрито заступника голови Хмельницької ОВА, який отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей.