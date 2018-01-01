В Міноборни розповіли про обстріли останньої доби

За минулу добу жоден захисник України не був поранений

Міністерство оборони України підтвердило інформацію про те, що за минулу добу терористи дев'ять разів обстріляли сили Антитерористичної операції на Донбасі. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі. «Найбільшу активність противник проявляв на донецькому напрямку.



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За минулу добу жоден захисник України не був поранений

Міністерство оборони України підтвердило інформацію про те, що за минулу добу терористи дев'ять разів обстріляли сили Антитерористичної операції на Донбасі. Про це заявив речник Міноборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Українському кризовому медіацентрі.

«Найбільшу активність противник проявляв на донецькому напрямку. Ворог сім разів відкривав вогонь, зокрема зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. З мінометів калібром 120 мм противник обстрілював наших захисників у районі населених пунктів Талаківка, Широкине та двічі поблизу Водяного. Також неподалік Талаківки та Водяного зафіксовано ще два ворожі обстріли з мінометів калібром 82 мм. У районі Авдіївки наш опорний пункт опинився під вогнем зі стрілецької зброї, зокрема великокаліберної», - розповів він.

Полковник відмітив, що усі дев'ять обстрілів оборонних позицій українських військовиків були прицільними.

«Загалом у наш бік випущено 41 міну з мінометів калібром 120 мм і 82 мм. Чотири рази військові ЗСУ були змушені відкривати вогонь у відповідь, використовуючи зброю, яка не заборонена мінськими угодами», - додав він.

Крім того, на луганському напрямку ворог двічі відкривав вогонь по опорних пунктах у районі Зайцевого. Окупанти застосовували весь спектр стрілецького озброєння включно з гранатометами та озброєнням БМП.

Речник АТО відмічає, що за минулу добу жоден захисник України не був поранений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України на Донбасі міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості.