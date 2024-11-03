В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся ввечері до українців

Президент України Володимир зеленський звернувся до народу та до міжнародних партнерів. Він наголосив про важливість повернення з полону та депортації українських дітей. Також у своєму зверненні глава держави зазначив, що процес повернення є дуже важким.

«Україна завжди радіє, коли вдається повернути з російського полону наших людей. Повернути додому. Воїнів, цивільних. Це надзвичайно складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувались. Проте найскладніше повертати не дорослих, а дітей. Маленьких українців, які вкрадені в рідних. Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території – вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати», – заявив президент.

Також Зеленський підкреслив, що ніхто сьогодні не скаже точно, скільки полонених та вивезених з батьківщини українців перебувають не вдома. За його словами, це й зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів.

Зеленський також зазначив, що кожна дитина, яка повернулась додому – це щастя і всіх необхідно повернути додому.

«Ми хочемо справжнього миру для України – для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо. Справедливо – повернути додому всіх, кого війною хотіли дому позбавити. Мир має бути надійним», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі, де наголосив на важливості посилювати позиції України та змусити Росію до дипломатії.

До слова, Зеленський заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування російського флоту у Чорному морі.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів розмову із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важливі напрямки на фронті та загальну ситуацію.