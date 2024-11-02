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Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль «Таврія»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони допустило до експлуатації бойовий модуль «Таврія»
Бойовий модуль «Таврія» – це дистанційно керована турель
фото: «Українська бронетехніка»

БМ «Таврія» захищений бронезахистом, що здатний  витримувати влучання куль зі стрілецької зброї

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль «Таврія». Про це повідомляє пресслужба Міноборони

«Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бойовий модуль «Таврія». Це дистанційно керована турель, обладнана двома кулеметами, один з яких – великокаліберний. Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ», – йдеться у повідомленні.

Міноборони зауважує, що турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Вона здатна працювати як удень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний  витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків.

При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою. 

Раніше повідомлялося, що Міноборони кодифікувало та допустило до постачання український багі «Варан». Транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо. Багі «Варан» спроєктували та виготовили на українському підприємстві.

Загалом від початку року кодифіковані та допущені до експлуатації в Силах оборони України понад 140 безпілотних авіаційних комплексів і 33 наземні роботизовані комплекси вітчизняного виробництва.

Також Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна військова техніка Україна

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