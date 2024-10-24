«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи

Володимир Зеленський зазначив, що Статут ООН – це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі, де наголосив на важливості посилювати позиції України та змусити Росію до дипломатії. Про це повідомляє Офіс президента.

«Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що Росія з 14-го року провалилась у головному для неї, а саме: Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів», – сказав президент України.

Зеленський нагадав, що саме із захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Він зазначив, що викрадення землю іншогі народу, депортація тих, хто чинить спротив, і руйнування життя цілої нації – тобто все, що робить Росія, – ніколи не буде прийнято міжнародною спільнотою.

«Для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє. На цьому базується Статут ООН» , – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Статут ООН – це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

«І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито «недопущення напруги», ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН», – додав президент.

Очільник української держаи нагадав, що майже два роки тому на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії він запропонував Формулу миру, яка може відновити повну дієвість цілей та принципів Статуту ООН і реально захистити життя від агресій.

«Йдеться не тільки про Україну. Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право», - уточнив він.

Зеленський закликав присутніх бути «активними та справді непохитними», бо «злочинець не повинен виграти від цієї війни».

«Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні. Так само ми повинні вистояти в битвах, які тривають у площині дипломатії. Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче віддавати вкрадене. Але треба примушувати їх робити це», – зазначив Зеленський.

Україна представила партнерам план перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

«Коли та якщо план перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на Саміті миру. Ми побачимо реалізованою Формулу миру. Побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН. Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати», – зазначив президент України.

Зеленський подякував учасникам Кримської платформи, які допомагають боротися за справедливість для української землі та всіх українців, і особливо тих, кого потрібно звільнити з російської окупації, із російського полону, із російської депортації.

«Ніде у світі не повинно бути сили в таких слів, як «окупація», «полон», «депортація». Обов’язково маємо досягти справжнього миру», – наголосив президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що відбуваються деякі процеси щодо ізоляції Криму та є окрема операція щодо руйнування російського флоту у Чорному морі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».