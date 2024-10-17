Зеленський: План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру

Очільник України представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги

Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради.

Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

«Ми готові покласти План перемоги на ваш стіл і розраховуємо на вашу підтримку. Україна готова до справжньої дипломатії. Але для цього ми маємо бути сильними. Силоміць нав’язане перемир’я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається», – зазначив президент.

Як зазначив президент, єдність України та союзників, а також тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову.

«План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це. Це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани – усі регіони, на які Росія націлилася», – додав президент.

Нагадаємо, що у четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.