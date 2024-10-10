Парламент Естонії відкрив виставку «Заради Криму»

В Естонії запрацювала мистецька виставка зв'язана з історією кримськотатарського народу

У парламенті Естонії відбулось відкриття мистецької виставки «QIRIM İÇÜN/Заради Криму», присвячена історії кримськотатарського народу. Про це повідомляє у Фейсбуці представництво Президента в АР Крим.

«Сьогодні у Riigikogu - Парламенті Естонії – відбулось відкриття мистецької виставки «QIRIM İÇÜN / Заради Криму», яка присвячена складній історії кримськотатарського народу – одного з корінних народів України. Відкриття виставки пов’язане із вчорашнім поданням проєкту заяви до Рійгікогу, зробленою з нагоди 80 роковин депортації кримських татар і визнання цього злочину актом геноциду», – йдеться у повідомленні.

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Виставка в Естонії Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Мистецький проєкт «QIRIM İÇÜN/Заради Криму» пропонує подорож крізь багатовікову історію кримськотатарського народу, одним із найтрагічніших епізодів якої стала депортація 1944 року. Тоді радянська влада насильно виселила майже 200 тис. кримських татар до Центральної Азії та на Урал, де десятки тисяч загинули. Протягом десятиліть кримським татарам забороняли повертатися на батьківщину, а їхня культура піддавалася жорсткій русифікації. Сьогодні Росія продовжує цю політику, намагаючись знищити ідентичність кримських татар і знищити їхню культурну спадщину.

В експозиції виставки представлені ескізи українського художника Антона Логова, які ілюструють важливі етапи історії кримських татар, а також щоденник депортації «Райські метелики» , роботи митців Асана Бараша та Рустема Емінова, і портрети кримськотатарських військовослужбовців. Крім того, виставка демонструє елементи кримськотатарської культури, що відображають їхнє минуле та сучасність.

Відкриття виставки в Рійгікогу було організовано Представництвом/Офісом Кримської платформи у співпраці з Парламентом Естонії та Посольством України в Естонії.

Раніше стало відомо, що влада Естонії розглядає можливість відправлення військовослужбовців на захід України. Про це повідомив радіостанції Polskie Radio міністр оборони балтійської країни Ганно Певкур.

Нагадаємо, начальник Об'єднаного штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус заявив, що новий план Північноатлантичного альянсу передбачає право Естонії наносити удари у відповідь по території Росії у разі нападу.

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Естонія має намір реструктурувати військову допомогу, що надається Україні, з таким розрахунком, щоб у ній домінувала продукція естонських підприємств.