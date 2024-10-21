Юлія Навальна збирається в президенти, але є умова

Навальна пояснила, коли зможе повернутися до Росії

Юлія Навальна, дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії. Про це вона заявила в інтерв’ю BBC.

Навальна зізналася, що також уявляє себе політиком, яким був її чоловік Олексій. «Мене підтримує багато людей, і я хочу у відповідь підтримати їх. Багато прихильників Олексія були змушені виїхати з Росії, але мільйони залишилися. Вони живуть в умовах сильного тиску та репресій, але мені дуже важливо підтримувати з ними зв'язок», – наголосила вона.

Також Навальна сказала, що бачить себе кандидатом у президенти РФ. Моя мета – наблизити й уможливити зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти», – підкреслила дружина загиблого опозиціонера.

Утім, як вважає Навальна, доки Володимир Путін залишається при владі, її повернення до Москви неможливе. Вона нагадує, що не змогла приїхати до свого рідного міста навіть на похорон чоловіка, побоюючись арешту. Наразі в Росії проти неї порушено кримінальну справу за звинуваченням в участі в екстремістській організації, під якою влада має на увазі заснований її чоловіком Фонд боротьби з корупцією.

Навальна визнає, що вона «не чарівниця і не знає секрету», як негайно домогтися змін у Росії. «Якщо ти не можеш зробити щось велике відразу, роби щось маленьке щодня, і чим більше людей так чинитимуть, тим швидше настане час змін», – каже вона.

Нагадаємо, що Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

Раніше дружина російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна, заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка після його смерті та закликала росіян виступати проти війни.

До слова, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».

Також Юлія Навальна обрана очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінила Гаррі Каспарова.