Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)

Пожежа сталася в районі станції Мушкетове

Надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Пожежа сталася в районі станції Мушкетове. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також зазначається, що прильотів було декілька. Попередньо горять склади, на яких окупанти зберігали цистерни з пальним. Відео з пожежею публікують у соцмережах.

Також народний депутат Олексій Гончаренко написав про приліт у місті. «Донецьк, привіт і приліт. Чому в окупантів немає пального та поганий настрій?», – зіронізував нардеп.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецьку прогриміли вибухи, у центрі міста є влучання. За даними глави окупаційної адміністрації Донецька, під обстріл потрапив Калінінський район. Після вибухів спостерігається задимлення в районі «Мотеля».