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Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)
фото: соцмережі

Пожежа сталася в районі станції Мушкетове

Надвечір 31 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа внаслідок обстрілу. Пожежа сталася в районі станції Мушкетове. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Також зазначається, що прильотів було декілька. Попередньо горять склади, на яких окупанти зберігали цистерни з пальним. Відео з пожежею публікують у соцмережах. 

Також народний депутат Олексій Гончаренко написав про приліт у місті. «Донецьк, привіт і приліт. Чому в окупантів немає пального та поганий настрій?», – зіронізував нардеп. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецьку прогриміли вибухи, у центрі міста є влучання. За даними глави окупаційної адміністрації Донецька, під обстріл потрапив Калінінський район. Після вибухів спостерігається задимлення в районі «Мотеля».

Теги: пожежа окупанти депутат обстріл Донецьк відео соцмережі

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