Окупанти «з новою силою» відновили наступ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на оборонні лінії ЗСУ

За останню добу українські захисники відбили 15 атак ворога на Бахмутсьому напрямку

На Бахмутському напрямку російські загарбники «з новими силами» припинили стояти в обороні і відновили наступні операції. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо

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За його словами, за останню добу українські захисники відбили 15 атак ворога на цьому напрямку.

«На цьому напрямку ворожа активність знову збільшилася, ворог перейшов від оборони до активних операцій, намагаючись повернути втрачені позиції. Таким чином, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші оборонні лінії», – зазначив Фітьо.

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Зазначається, що таке загострення почалося з минулого тижня. Перед цим росіяни сиділи в глухій обороні, тоді як зараз намагаються знайти слабкі місця в позиціях ЗСУ. Фітьо зазначив, що протягом доби на цьому напрямку було ліквідовано 140 росіян, понад 28 одиниць техніки. З них понад 10 – артсистеми різних типів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Українські військові атакували на північний захід від Вербового і поблизу Новопокровки та змусили росіян відійти з тактичних висот.

Нагадаємо, російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року.

Раніше Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку.