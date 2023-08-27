В окупованих Олешках дрон атакував авто пропагандиста

За словами окупанта, тепер він і його товариші ховаються

У тимчасово окупованих Олешках дрон атакував автівку воєнкора з позивним LeX. Як повідомив пропагандист, на його машину було скеровано безпілотник ЗСУ.

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За словами окупанта, тепер він і його товариші «ничкуються» й «ховаються» скрізь, де можуть. Відповідний ролик розходиться по російських телеграм-каналах.

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«Осколками посікло. Начебто більш-менш цілий... Осколками всю машину, я був за кермом. Зараз поки що відходимо, машині просто кінець, запчастини в усі боки», – бідкається пропагандист.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.