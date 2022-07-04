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    Події в Україні

    В окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу

    Агарков виступає в&nbsp;&laquo;Україна має талант&raquo; - В окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу
    Агарков виступає в «Україна має талант»
    скрін з відео

    Сергій Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року

    На Харківщині російські загарбники призначили «заступником мера» окупованої Балаклії Сергія Агаркова. Про це передає «Суспільне».

    Чоловік відомий антиукраїнською позицією з 2014 року. Зокрема, він був керівником організації «Союз народної єдності», та є одним з авторів сепаратистського проекту «Дорожня карта Новоросії». Водночас чоловік відзначився на шоу «Україна має талант» у 2010 році. Там Агарков бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа.

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    Раніше меру Балаклії Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі.

    Нагадаємо, росіяни зайшли в Балаклію 2 березня. Тоді мер обіцяв не співпрацювати з окупантами. Однак уже 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий разом із родиною втікли на територію Росії.

    Також відомо, що депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам. Прокуратура оголосила депутату підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    В окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу