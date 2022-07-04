В окупованій Балаклії «заступником мера» став учасник талант-шоу

Сергій Агарков відомий антиукраїнською позицією з 2014 року

На Харківщині російські загарбники призначили «заступником мера» окупованої Балаклії Сергія Агаркова. Про це передає «Суспільне».

Чоловік відомий антиукраїнською позицією з 2014 року. Зокрема, він був керівником організації «Союз народної єдності», та є одним з авторів сепаратистського проекту «Дорожня карта Новоросії». Водночас чоловік відзначився на шоу «Україна має талант» у 2010 році. Там Агарков бив себе сокирою в живіт та пхав цвяхи до носа.

Раніше меру Балаклії Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі.

Нагадаємо, росіяни зайшли в Балаклію 2 березня. Тоді мер обіцяв не співпрацювати з окупантами. Однак уже 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий разом із родиною втікли на територію Росії.

Також відомо, що депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам. Прокуратура оголосила депутату підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.