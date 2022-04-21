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    Кримінал

    Депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам

    Депутат-зрадник Вадим Кудіков отримав від окупантів&nbsp;посаду &laquo;голови адміністрації с. Липці Харківської області&raquo;&nbsp; - Депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам
    Депутат-зрадник Вадим Кудіков отримав від окупантів посаду «голови адміністрації с. Липці Харківської області» 

    Прокуратура оголосила депутату підозру у державній зраді та колабораційній діяльності

    21 квітня Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Липецької сільської ради Харківської області Вадиму Кудікову. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, Кудіков із початком збройної агресії РФ перейшов на бік ворога та зайняв посаду «голови адміністрації с. Липці Харківської області».

    Депутат надав представникам держави-агресора доступ до приміщень Глибоцької та Липецької сільських рад Харківського району. Крім того, він передав окупантам інформацію про оптимальні шляхи пересування територіями вказаних громад та дані щодо місцевих мешканців, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

    Зазначений депутат організував та проводив збори з мешканцями Липецької громади, під час яких агітував їх до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до країни-агресора.

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України заочно повідомлено про підозру депутату Липецької сільської ради Харківського району у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

    У зв’язку з переховуванням депутата від слідства наразі вживаються заходи з дотримання процедури вручення повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про його затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, у Хмельницькому Служба безпеки України викрила та затримала місцеву мешканку, яка допомагала окупантам.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам