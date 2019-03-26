В окупованому Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою – правозахисники



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Класи з навчанням українською мовою у Криму залишились, проте їх стало значно менше, ніж заявлено російською владою

Експерти провели моніторинг 24 кримських шкіл

В окупованому Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою. Про це повідомляють у Кримській правозахисній групі з посиланням на результати моніторингу, проведеного українськими правозахисниками в 2018-2019 роках.

Експерти провели моніторинг 24 кримських шкіл, опитали керівництво навчальних закладів, викладачів і батьків учнів. У тому числі правозахисники відвідали три кримських школи, які, як стверджують в російському Міністерстві освіти Криму, проводять навчання кримськотатарською мовою і одну школу, в якій, за словами кримських чиновників, здійснюється навчання українською мовою.

Згідно з результатами моніторингу, в Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Класів з українською мовою навчання також значно менше, ніж заявлено російською владою Криму. Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою, відзначили в Кримській правозахисній групі.

У російському Міністерстві освіти Криму стверджують, що в 2018-2019 навчальному році в Криму навчається 200700 дітей, з них 6100 (3,1%) навчається на кримськотатарській мові і 249 (0,2%) – українською. За інформацією Міносвіти Криму, на півострові працюють 15 шкіл з кримськотатарською мовою навчання і одна школа з українською мовою, а також 27 шкіл, в яких працюють 126 класів з кримськотатарською мовою навчання і 5 шкіл, в яких працюють 8 класів з українською мовою навчання.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв раніше повідомляв, що з 16 шкіл з кримськотатарською мовою навчання на півострові залишилося сім. При цьому стаття 10 ухваленої на півострові після анексії півострова «Конституції республіки Крим», надає статус державної кримськотатарській, українській та російській мовам.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сказала, що в анексованому Росією Криму порушують право українців і кримських татар вчитися рідною мовою.