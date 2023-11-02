Посол США розповіла, як Україна використовує західне озброєння

За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням

Пані посол заявила, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу

Всю надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу Україна використовує за призначенням. Про це заявила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News.

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За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням.

«Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити», – зазначила Брінк.

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Пані посол також додала, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги. Крім того, Брінк розповіла про зміну ставлення до корупції з боку українського суспільства – тепер її не толерують. Цей факт Брінк оцінила позитивно, як і те, що президент, уряд та парламент країни активно розслідують справи посадовців дуже високого рангу і членів парламенту.

Раніше ми повідомляли, що генеральний інспектор Міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї.

Також ми писали про те, що Україна запровадила механізм моніторингу та контролю поставленої зброї.