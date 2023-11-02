Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Посол США розповіла, як Україна використовує західне озброєння

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол США розповіла, як Україна використовує західне озброєння
За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням
фото з відкритих джерел

Пані посол заявила, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу

Всю надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу Україна використовує за призначенням. Про це заявила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News.

За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням.

«Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити», – зазначила Брінк.

Пані посол також додала, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги. Крім того, Брінк розповіла про зміну ставлення до корупції з боку українського суспільства – тепер її не толерують. Цей факт Брінк оцінила позитивно, як і те, що президент, уряд та парламент країни активно розслідують справи посадовців дуже високого рангу і членів парламенту.

Раніше ми повідомляли, що генеральний інспектор Міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл та застосування поставленої Сполученими Штатами зброї.

Також ми писали про те, що Україна запровадила механізм моніторингу та контролю поставленої зброї.

Читайте також: Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
Теги: США посол Україна війна озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
ООН знайшла нові злочини окупантів в Україні
20 жовтня, 17:56
Зеленський наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував
20 жовтня, 11:09
У травні 2022 року Сергій добровільно пішов захищати Україну
Одружився напередодні загибелі. Згадаймо Сергія Молчанова, який став воїном у 19 років
20 жовтня, 09:00
Місцеві жителі, щоб вижити, збирають та здають на метал покручені уламки побутової техніки
Цього не покаже російське телебачення. Який вигляд має справжнє життя у Маріуполі
15 жовтня, 16:01
ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW
ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW
13 жовтня, 05:55
У місті Ашкелон на півдні Ізраїлю через влучання ракет горять автівки
Війна в Ізраїлі. Дмитро Ярош пояснив, на чиєму боці мають бути українці
7 жовтня, 14:25
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище на Одещині
Ракетна атака на південь і удар дронами по Нікополю: яка ситуація в регіонах
7 жовтня, 11:09
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
Ворог вночі запустив десятки «Шахедів». Атаковано Подунав'я
6 жовтня, 08:15
Нарощування кількості сербських військ на кордоні з Косово спровокувало гостру реакцію не тільки Приштини, а й Вашингтона та НАТО
«Найсерйозніша ситуація за 20 років». Хто роздмухує нову пожежу на Балканах Балкани
4 жовтня, 21:01

Події в Україні

Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
Як не втратити Авдіївку? Фронтовий журналіст звернувся до українців
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
ЗСУ показали, як розгромили ворога поблизу Авдіївки (відео)
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Окупанти, ймовірно, запустили «Шахеди»
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
Запрацювали нововведення щодо проходження військово-лікарської комісії
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту
38 бойових зіткнень за добу: ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
13K
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
8769
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
7695
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді
7568
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
5459
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту