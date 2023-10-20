Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)

Було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством

Вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто

У ніч на 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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Зазначається, що внаслідок дій місцевих партизанів під час «нічного полювання» було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством.

Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.

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Він уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто. «За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами», – повідомив Федоров.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відслідковували та грабували порожні квартири у Мелітополі. «А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.