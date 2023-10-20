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Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани підірвали авто з окупантами у Мелітополі (відео)
Було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством
Фото: Іван Федоров/Телеграм

Вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто

У ніч на 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців. Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок дій місцевих партизанів під час «нічного полювання» було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством.

Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.

Він уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто. «За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі – це мінус авто з окупантами-мародерами», – повідомив Федоров.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відслідковували та грабували порожні квартири у Мелітополі. «А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Теги: вибух автомобіль Іван Федоров Мелітополь партизани

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