В окупованому Севастополі прогримів потужний вибух (відео)

Окупанти підняли в небо авіацію

У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Окупанти підняли в небо авіацію.

Офіційної інформації поки немає. Причини вибуху теж невідомі.

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Нагадаємо, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.