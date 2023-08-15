Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів

Близько 4:00 вівторка, 15 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

чотири крилаті ракети Х-22: запускали з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запускали 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

чотири крилаті ракети «Калібр» випустили з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

«У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття», – йдеться у повідомленні.



У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

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Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

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У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі.

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

Зокрема під ранок 15 серпня, війська РФ завдали ракетних ударів по Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла.