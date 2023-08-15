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Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет
фото з відкритих джерел

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів

Близько 4:00 вівторка, 15 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного та морського базування. Сили ППО знищили 16 російських крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

  • чотири крилаті ракети Х-22: запускали з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555, які запускали 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс,  Олєнєгорськ);
  • чотири крилаті ракети «Калібр» випустили з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

«У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття», – йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Масована атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет фото 1

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

О 05:15 вибухи прогриміли у Львові. Також повідомлялося про серію вибухів у Львівській області. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що силам та засобам ППО вдалося збити чималу кількість ворожих ракет під час відбиття повітряної атаки, але є влучання у багатоповерхові житлові будинки.

У зв’язку з ліквідацією наслідків ракетного удару по Львову перекрито вулицю Ряшівську. Тролейбуси №23 та 30, а також автобуси №14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи

Також у ніч проти 15 серпня серія вибухів пролунала у Запоріжжі та Хмельницькому під час повітряної тривоги. Вибух також пролунав у Запорізькому районі. 

Крім того, вибухи прогриміли у Дніпрі: російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

Зокрема під ранок 15 серпня, війська РФ завдали ракетних ударів по Черкаській області. Зокрема, під удар ворога потрапило місто Сміла. 

 

Теги: вибух окупанти авіація Андрій Садовий місто

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