Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовували кулеметне озброєння

На одному з полігонів в районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. «На одному із полігонів в районі відведення відбулися планові заходи бойової підготовки підрозділів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Екіпажі вертольотів Мі-8МТ та Мі-24 відпрацьовували польоти парами та



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Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовували кулеметне озброєння

На одному з полігонів в районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

«На одному із полігонів в районі відведення відбулися планові заходи бойової підготовки підрозділів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Екіпажі вертольотів Мі-8МТ та Мі-24 відпрацьовували польоти парами та інші навчально-бойові завдання», - сказано у повідомленні.

За легендою навчань, група диверсантів на малогабаритних надводних човнах намагалася висадитися на берег. Завдання чергової ланки вертолітників – не допустити висадки противника та знищити.

Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовуючи кулеметне озброєння, заходили на ціль. Їх корегували авіаційні навідники, які також вдосконалили власні навички.

Новинкою навчань стало застосування пари бойових вертольотів Мі-24, які прибули у визначений район за сотні кілометрів з оперативних аеродромів за викликом авіанавідника.

Як зазначив керівник АТО генерал-лейтенант Михайло Забродський, – всі завдання були виконані, а цілі уражені.

На даний час, вертольоти армійської авіації в районі АТО виконують транспортно-евакуаційні завдання: транспортування поранених, доставка особового складу, перекидання вантажів тощо