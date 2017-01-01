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    Події в Україні

    В районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації

    Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовували кулеметне озброєння
    На одному з полігонів в районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. «На одному із полігонів в районі відведення відбулися планові заходи бойової підготовки підрозділів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Екіпажі вертольотів Мі-8МТ та Мі-24 відпрацьовували польоти парами та
    • Сьогодні, 19:32
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    Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовували кулеметне озброєння

    На одному з полігонів в районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

    «На одному із полігонів в районі відведення відбулися планові заходи бойової підготовки підрозділів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Екіпажі вертольотів Мі-8МТ та Мі-24 відпрацьовували польоти парами та інші навчально-бойові завдання», - сказано у повідомленні.

    За легендою навчань, група диверсантів на малогабаритних надводних човнах намагалася висадитися на берег. Завдання чергової ланки вертолітників – не допустити висадки противника та знищити.

    Екіпажі вертольотів Мі-8МТ використовуючи кулеметне озброєння, заходили на ціль. Їх корегували авіаційні навідники, які також вдосконалили власні навички.

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    В районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації
    В районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації
    В районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації
    В районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації

    Новинкою навчань стало застосування пари бойових вертольотів Мі-24, які прибули у визначений район за сотні кілометрів з оперативних аеродромів за викликом авіанавідника.

    Як зазначив керівник АТО генерал-лейтенант Михайло Забродський, – всі завдання були виконані, а цілі уражені.

    На даний час, вертольоти армійської авіації в районі АТО виконують транспортно-евакуаційні завдання: транспортування поранених, доставка особового складу, перекидання вантажів тощо

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