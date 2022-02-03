В Україні будуть виготовлятися унікальні вина

Вино створюватимуть із унікальних автохтонних сортів винограду

Червоне та біле вина з географічним зазначенням «Ялпуг» можна буде робити в Болградському районі на Одещині з винограду сорту «Сухолиманський білий» та «Одеський чорний». Про це громадське об’єднання «Географічні зазначення України» повідомило на своїй сторінці у Facebook.

У дописі згадується, що у липні минулого року Міністерство економіки України погодило специфікації для восьми товарів, для яких будуть зареєстровані географічні зазначення, у тому числі вина з назвою місця походження «Ялпуг».

«Назва місця походження «Ялпуг» буде використовуватися для тихих білих вин із винограду сорту «Сухолиманський білий», а для тихих червоних вин – «Одеський чорний». Для вин із назвою місця походження «Ялпуг» 100% винограду має походити виключно з визначених в специфікації місць – Болградського району Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що «Сухолиманський білий» та «Одеський чорний» є унікальними автохтонними сортами винограду, тому вина з них є справжньою знахідкою у поціновувачів локальних вин і не тільки.