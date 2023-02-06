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В Україні є пілоти, які швидко «пересядуть» на F-16

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В Україні є пілоти, які швидко «пересядуть» на F-16
фото з відкритих джерел

Вони вже проходили відповідні курси підготовки, тож мають базові навички управління американськими винищувачами

Завдяки численним спільним навчанням та курсам з підготовки, деякі українські льотчики зможуть в стислі терміни опанувати керування винищувачами F-16. Про це журналістам проєкту «Телебачення Торонто» розповів пілот Повітряних сил ЗСУ на позивний «Джус».

«Є одна з програм для нашого льотного складу, в рамках якої відправляються люди на початковий рівень підготовки на навчально-тренувальному літаку. Ця програма підтримується. І зараз наші льотчики теж там є. Вона є базовою», – сказав «Джус».

За його словами, це не означає, що пілот одразу ж може сісти в F-16 і полетіти. Знадобиться додаткова підготовка – так само, як і будь-якому американському пілотові. Адже навіть у модельному ряді F-16 літаки різних типів мають суттєві відмінності. «Але йому набагато буде легше. Це реально серйозний аргумент. Люди, які пройшли цей курс, абсолютно адаптовані до всіх правил польоту, до процедур. Я сподіваюся, що коли прийде рішення (відправляти українських льотчиків – прим. ред) безпосередньо на курс навчання, то у них він буде набагато коротший. Вони будуть першими, хто сяде в F-16 і піде крошити русню», – підкреслив «Джус».

Він також наголосив на тому, що в Україні немає проблем із тим, щоб упорядкувати наявні аеродроми для американських винищувачів. Адже такі літаки вже літали в нашій країні.

«Для всіх критиків історії з F-16, це грандіозний аргумент – вони в нас літали. Вони в нас літали безпечно. Ніяких проблем немає. Звісно, що там якісь додаткові підготовчі заходи проводилися. Що, грубо кажучи, аеродром там був максимально підготовлений. Але вибачте, які проблеми таке саме зараз зробити на всіх інших аеродромах», – зауважив пілот.

Нагадаємо, днями США, які поки не готові надати Україні винищувачі F-16, заявили, що не будуть заперечувати, якщо ці літаки ЗСУ поставлятимуть інші країни.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає що постачання Україні літаків західними партнерами це лише питання часу. «Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто – які», – зазначив Резніков під час пресконференції у неділю, 5 лютого.

Теги: ЗСУ літак винищувач

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