США не проти: американські винищувачі F-16 можуть поставляти в Україну інші держави
Але відправити власні літаки було б для Сполучених Штатів «дорогим і складним заходом»
Американці, які цього тижня заявили про неготовність надати Україні винищувачі F-16 не заперечитивамуть , якщо ці літаки ЗСУ поставлятимуть інші країни. Про це CNN повідомили авторитетні джерела.
«США не сказали союзникам, що вони будуть проти того, щоб інші країни надсилали свої запаси F-16 в Україну», – пише видання. Однак, самі Штати поки не бачать необхідності у тому, аби самим поставити винищувачі українському війську. «Багато офіційних осіб США вважають, що для Сполучених Штатів відправити свою власну техніку було б дорогим і складним заходом, який, на думку американських чиновників, не вартий того в короткостроковій перспективі порівняно з більш невідкладними потребами України в артилерії, ракетах і системах ППО», – цитує своїх співрозмовників CNN.
Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден негативно відреагував на можливість надавати України винищувачі F-16.
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