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ЗСУ ліквідували вже другого командира елітного полку Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували вже другого командира елітного полку Росії
Командир елітного полку РФ Василь Попоп (посередині)
фото з відкритих джерел

Підрозділи 247-го полку діють в районі межі Донецької і Запорізької областей

В Україні ліквідували командира російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (ВДВ) (7-а дивізія ВДВ) Василя Попова. Це уже другий командир цього полку. Про це інформує ISW.

За даними аналітиків, ймовірно, Василь Попов у серпні або вересні 2023 року змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку.

Підрозділи 247-го полку діють в районі межі Донецької і Запорізької областей.

«Попов є другим командиром 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні після смерті полковника Костянтина Зізевського в лютому 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загибель Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що ці контратаки, ймовірно, завдадуть ще більших втрат цим підрозділам.

Таким чином Попов став другим ліквідованим командиром цього полку. Першим був полковник Костянтин Зізевський. Його «денацифікували» ще 26 лютого 2022 року.

До слова, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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