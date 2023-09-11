Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)

Вертолітний майданчик заповнений технікою окупантів

Партизани пробралися на військовий аеродром Кача, який розташований на півночі окупованого Криму. Там розташована більша кількість ворожих вертольотів. Про це повідомляє телеграм-канал «Атеш».

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«Наші агенти відвідали військовий аеродром розташований на півночі міста Севастополя», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на відео можна побачити вертолітний майданчик, який заповнений технікою окупантів.

«Це маленький фрагмент великої роботи наших фахівців. Фіксуємо, що вертольотів стає все менше! Інформацію передано в потрібні руки», – додали партизани.

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Нагадаємо, раніше партизанський рух «Атеш» виявив у Криму нову лінію оборони окупантів. Окупанти нарили окопи та розмістили «зуби дракона» поблизу селища Мирний неподалік Євпаторії.