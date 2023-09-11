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Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани пробралися на аеродром в окупованого Криму (фото, відео)
фото: телеграм-канал «Атеш»

Вертолітний майданчик заповнений технікою окупантів

Партизани пробралися на військовий аеродром Кача, який розташований на півночі окупованого Криму. Там розташована більша кількість ворожих вертольотів. Про це повідомляє телеграм-канал «Атеш».

«Наші агенти відвідали військовий аеродром розташований на півночі міста Севастополя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео можна побачити вертолітний майданчик, який заповнений технікою окупантів. 

«Це маленький фрагмент великої роботи наших фахівців. Фіксуємо, що вертольотів стає все менше! Інформацію передано в потрібні руки», – додали партизани.

4 фото
На весь екран

Нагадаємо, раніше партизанський рух «Атеш» виявив у Криму нову лінію оборони окупантів. Окупанти нарили окопи та розмістили «зуби дракона» поблизу селища Мирний неподалік Євпаторії.

 

 

Теги: окупанти відео аеродром партизани вертоліт

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