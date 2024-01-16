В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:37 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача МіГ-31К.

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Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.