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Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Бої тривають на всіх напрямках попри снігову погоду
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 січня

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 16 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 – в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.

Нагадаємо, 15 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Залужний поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024 рік. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина Херсонщина Авдіївка Запорізька область Бахмут

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