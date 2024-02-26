В Україні масштабна повітряна тривога

Грамадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 12:39 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт Міг-31К.

Триває 733-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе.