Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:41 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт Міг-31К. Станом на 14:17 тривогу скасовано.

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Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.