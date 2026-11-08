ЗСУ встановили новий рекорд ліквідованих окупантів: Росія втрачає полк за добу

Сили оборони України методично і ефективно роблять свою роботу – захищають країну від агресії РФ

За перший тиждень листопада Сили оборони ліквідували понад 16 тисяч окупантів

Перший тиждень листопада став для українських воїнів найуспішнішим від початку повномасштабного вторгнення. За сім днів, російський агресор втратив 16 130 військових – це новий абсолютний рекорд війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Фактично, щодоби Сили оборони знешкоджують особовий склад з якого можливо сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк.

«Цифри говорять самі за себе: у середньому понад 2 300 окупантів щодоби, або майже сотня щогодини», – інформують у Генштабі.

Російське командування й далі кидає солдатів у безглузді «м'ясні» штурми, а Сили оборони України методично і ефективно роблять свою роботу – захищають країну від агресії РФ.