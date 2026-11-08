На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом

13-річного сина водійки з травмами госпіталізували до лікарні

У селі Руська Долина на Закарпатті в ДТП загинула 49-річна водійка. За словами її сина, який також постраждав унаслідок аварії, жінці раптово стало зле. Про це в неділю, 8 листопада, повідомила поліція Закарпатської області, інформує «Главком».

Аварія трапилася близько 14:30 у суботу, 7 листопада. За даними правоохоронців, 49-річна водійка Volkswagen Golf рухалася в напрямку селища Вилок. Жінка втратила керування, виїхала на узбіччя, де автомобіль зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водійка загинула на місці ДТП.

Крім того, її 13-річного сина, який перебував у салоні авто, госпіталізували до обласної дитячої лікарні з переломом стегнової кістки. За словами хлопця, матері раптово стало зле за кермом.

Правоохоронці розпочали розслідування, у межах якого встановлюють обставини та причини аварії.

Раніше у Львові на вул. Гайдамацькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая, автобуса №48 та двох автомобілів. Унаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних пошкоджень.

Також на автодорозі Київ – Вишгород – Десна трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний керманич автомобіля Hyundai Tucson, рухаючись у напрямку столиці, наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину переходив дорогу у невстановленому місці. Унаслідок отриманих травм 52-річний потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків.