Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом
Від отриманих травм водійка загинула на місці події
фото: Національна поліція України

13-річного сина водійки з травмами госпіталізували до лікарні

У селі Руська Долина на Закарпатті в ДТП загинула 49-річна водійка. За словами її сина, який також постраждав унаслідок аварії, жінці раптово стало зле. Про це в неділю, 8 листопада, повідомила поліція Закарпатської області, інформує «Главком».

Аварія трапилася близько 14:30 у суботу, 7 листопада. За даними правоохоронців, 49-річна водійка Volkswagen Golf рухалася в напрямку селища Вилок. Жінка втратила керування, виїхала на узбіччя, де автомобіль зіткнувся з деревом. Від отриманих травм водійка загинула на місці ДТП.

На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом фото 1

Крім того, її 13-річного сина, який перебував у салоні авто, госпіталізували до обласної дитячої лікарні з переломом стегнової кістки. За словами хлопця, матері раптово стало зле за кермом.

Правоохоронці розпочали розслідування, у межах якого встановлюють обставини та причини аварії.

Раніше у Львові на вул. Гайдамацькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая, автобуса №48 та двох автомобілів. Унаслідок зіткнення автомобілі зазнали значних пошкоджень.

Також на автодорозі Київ – Вишгород – Десна трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. За попередніми даними правоохоронців, 60-річний керманич автомобіля Hyundai Tucson, рухаючись у напрямку столиці, наїхав на чоловіка, який перетинав проїжджу частину переходив дорогу у невстановленому місці. Унаслідок отриманих травм 52-річний потерпілий загинув на місці події до приїзду медиків.

Читайте також:

Теги: ДТП Закарпаття автомобіль поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Принц Гаррі: «Мені доводиться з цим жити»
Принц Гаррі зізнався, чому шкодує про останню розмову з матірʼю
22 жовтня, 11:30
26 жовтня на Закарпатті та в Карпатах дощі з мокрим снігом, місцями значні опади
В Україні дощі та перший сніг у горах: погода на 26 жовтня 2026 року
26 жовтня, 06:00
Кадри з підлітком одразу ж підхопила російська пропаганда
14-річного підлітка, який потрапив у будівлю Нацгвардії, та його батьків внесли до бази «Миротворець» (фото)
4 листопада, 19:24
Правоохоронці також заявляють, що учасники організації могли діяти під прикриттям окремих представників силових структур
НАБУ оголосило, яке покарання загрожує кожному з нових фігурантів справи «Карфаген»
5 листопада, 15:03
Жінка розбила скло поліцейського авто
Суд покарав жінку, яка хотіла влучити каменем у працівника ТЦК, а розбила скло поліцейського авто
25 жовтня, 20:25
Юнак пошкодив блок запалювання, завів двигун і поїхав кататися містом на викраденому авто, розраховуючи справити враження на товаришів
Викрав авто військового під час тривоги: у Києві затримано 16-річного юнака
28 жовтня, 08:57
Після резонансного інциденту на Київщині вулиця залишилася перекритою
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: вулиця досі перекрита, поліція проводить слідчі дії
3 листопада, 11:15
Слідчі зібрали повну доказову базу вини керівника бригади, який не забезпечив належних умов праці та справного обладнання для підлеглих
Бригадир «Київзеленбуду» постане перед судом через травмування працівника
5 листопада, 08:22
Нападника у Кракові змогли швидко затримати
Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника
Вчора, 20:38

Події в Україні

Армія РФ під прикриттям гуманітарної операції провела ротацію на Херсонщині – Зеленський
Армія РФ під прикриттям гуманітарної операції провела ротацію на Херсонщині – Зеленський
У Хмельницькому чоловік із гранатою бігав серед людних дворів
У Хмельницькому чоловік із гранатою бігав серед людних дворів
На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом
На Закарпатті у ДТП загинула водійка, їй раптово стало зле за кермом
Третя за добу повітряна тривога у Києві тривала 34 хвилини
Третя за добу повітряна тривога у Києві тривала 34 хвилини
ЗСУ встановили новий рекорд ліквідованих окупантів: Росія втрачає полк за добу
ЗСУ встановили новий рекорд ліквідованих окупантів: Росія втрачає полк за добу
Україна випробувала нову зброю для перехоплення ракет у космосі – The Guardian
Україна випробувала нову зброю для перехоплення ракет у космосі – The Guardian

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
100K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
72K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua