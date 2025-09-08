На аукціон виставлено нестандартні активи банку: лоти і ціни

На аукціон виставлено картини з числа активів «Промінвестбанку», який підлягає ліквідації

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виставив на аукціон картини з числа активів «Промінвестбанку», який підлягає ліквідації. Початкові ціни на незвичайні лоти стартують з 10,18 тис. грн. Про це офіційно повідомили в самому ФГВФО, інформує «Главком».

Зазначається, що торги відбудуться 8 і 9 вересня в системі «Прозорро.Продажі». На продаж виставлено дев'ять полотен українського живописця Віктора Гайдука (1926-1992 роки життя).

Кошти, отримані від продажу, спрямують на виплати вкладникам банку-банкрута, а також на задоволення інших вимог його кредиторів. Потенційні покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 7 та 8 вересня відповідно до кожного з призначених аукціонів.

Які картини буде продано з молотка

Аукціон 8 вересня

«Літо квітне»: аукціон відбудеться о 12:50, стартова ціна 10 176 грн.

Картина «Літо квітне» фото: fg.gov.ua/

«Осінь настала»: аукціон об 11:30, стартова ціна – 10 788 грн.

Картина «Осінь настала» буде продана з аукціону 8 серпня фото: fg.gov.ua/

«Етюд»: аукціон о 12:50, стартова ціна 10 788 грн.



Картина «Етюд» буде виставлена на аукціон 8 вересня о 12:50 фото: fg.gov.ua/

«Цвітуть сади»: аукціон об 11:15, стартова ціна 10 788 грн.

Картина «Цвітуть сади» фото: fg.gov.ua/ Картина «Літо квітне» фото: fg.gov.ua/

«Пізня осінь»: аукціон о 14:30, стартова ціна 10 788 грн.

Картина «Пізня осінь» фото: fg.gov.ua/

«Похмурий день»: аукціон о 12:10, стартова ціна 10 788 грн.

Картина «Похмурий день» v.ua/ фото: fg.go

На аукціоні 9 вересня буде продано:

«Буде дощ»: аукціон відбудеться о 12:20, стартова ціна 11 388 грн.

Картина «Буде дощ» фото: fg.gov.ua/

«Лісова галявина»: аукціон о 12:35, стартова ціна 11 964 грн.

Картина «Лісова галявина» фото: fg.gov.ua/

«Молода тополя»: аукціон о 14:55, стартова ціна 13 788 грн.

Картина «Молода тополя» фото: fg.gov.ua/

Віктор Гайдук (1926-1992), український живописець, народився в м. Запоріжжя. Навчався в студії Запорізького товариства художників у Г. Колосовського. Автор численних пейзажів і натюрмортів. Його роботи є частиною музейних фондів, зберігаються у приватних колекціях, окремі полотна – виставляються на продаж аукціонними домами.

За повідомленнями ЗМІ, Віктору Януковичу належить 3027 акцій «Промінвестбанку», при цьому найбільший акціонер, російський державний Внєшекономбанк (ВЕБ) володіє 497,2 млн. акцій.

«Промінвестбанк» заснований в 1992 році. У травні 2009 року його купив російський ВЕБ.



