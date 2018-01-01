В Україні необхідно популяризувати електронний цифровий підпис — Мін'юст

Наразі електронний цифровий підпис переважно отримують державні службовці та підприємці

Керівник Головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко наполягає на тому, що в Україні необхідно популяризувати використання електронного цифрового підпису і розширювати перелік послуг, де можна його використати. «В Україні необхідно популяризувати електронний цифровий підпис, оскільки мало в кого він є, бо ж і мало



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Електронний підпис знадобиться для отримання послуг за допомогою електронного уряду

Наразі електронний цифровий підпис переважно отримують державні службовці та підприємці

Керівник Головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко наполягає на тому, що в Україні необхідно популяризувати використання електронного цифрового підпису і розширювати перелік послуг, де можна його використати.

«В Україні необхідно популяризувати електронний цифровий підпис, оскільки мало в кого він є, бо ж і мало послуг, де можна його використовувати. У цьому і полягає суть змін: у нас має бути створений повноцінний електронний уряд, у рамках якого надаватиметься багато послуг. Щоб їх отримати, необхідно буде авторизовуватися, використовуючи електронний підпис або ж ідентифікацію через мобільний телефон - мобайл-ID», - вважає Куценко.

Зараз, за його словами, електронний цифровий підпис переважно отримують державні службовці та підприємці, оскільки одні здають електронну декларацію про доходи, а другі - податкову звітність.

Водночас, наголосив Куценко, пересічні українці мало де використовують цифровий підпис.

«Вважаю, чим більше надаватиметься послуг із можливістю застосування електронного цифрового підпису, тим більше людей схочуть швидше отримати електронний цифровий підпис», - зазначив керівник ГТУЮ Києва.

Раніше повідомялося, що Верховна Рада відкрила на своєму сайті «Електронний кабінет громадянина».