В Україні масштабна повітряна тривога тривала 15 хв

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 09:22 в Україні була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували виліт МіГ-31К. Винищувач є потенційним носієм ракет «Кинжал». Об 09:37 тривогу було скасовано.

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Триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.