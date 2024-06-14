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Повітряна тривога тривала менше пів години

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Повітряна тривога тривала менше пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 10:13 у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза балістики. Станом на 10:40 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд: 

Через декілька хвилин після оголошення тривоги на околицях столиці було чутно вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про роботу ППО. Згодом небезпека поширилася на усі області країни. Також про вибухи повідомляється і на Хмельниччині.

Попередньо, було застосовано 1 ракету типу «Кинджал» в напрямку Києва та області та балістику в напрямку Хмельниччини.

Теги: тривога

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