Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад годину

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою та ударними безпілотниками. О 21:26 тривогу для Києва було скасовано.

Як повідомляли Повітряні сили крилата ракета РФ зайшла на Сумщину з Курської області.

Рух ударних ворожих БпЛА:

група перебуває на півночі Чернігівської області, курс західний; група на півдні Чернігівщини, заходить на Київщину зі сходу; група у центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину у західному напрямку; група в районі Миргорода, курс південно-західний.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, раніше у всіх областях України вже була оголошена дві повітряна тривога.

Як повідомлялося, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.

До слова, Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».