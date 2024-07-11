Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад годину
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 20:19 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою та ударними безпілотниками. О 21:26 тривогу для Києва було скасовано.
Як повідомляли Повітряні сили крилата ракета РФ зайшла на Сумщину з Курської області.
Рух ударних ворожих БпЛА:
- група перебуває на півночі Чернігівської області, курс західний;
- група на півдні Чернігівщини, заходить на Київщину зі сходу;
- група у центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину у західному напрямку;
- група в районі Миргорода, курс південно-західний.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше у всіх областях України вже була оголошена дві повітряна тривога.
Як повідомлялося, українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації, однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану.
До слова, Швеція зупинила передавання Україні винищувачів Gripen, адже Київ дійшов висновку, що мати одночасно дві системи – і F-16, і Gripen – «надто багато».
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